Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 15 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.437 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.370 au fost declarate vindecate și externate.

- In ultimele 24 de ore, in județul Alba nu au mai fost raporate noi cazuri de coronavirus. Situația se menține la 249 de cazuri, dar au crescut numarul celor vindecați in ultimele 24 de ore, de la 168 (duminica) la 171, potrivit datelor funizate luni, 11 mai de reprezentanții DSP Alba. Duminica au fost…

- Autoritațile locale au anunțat ca numarul persoanelor infectate cu COVID-19 de la inceputul pandemiei au ajuns la 249, cu 20 de persoane mai mult decat ieri. In județ, 168 persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 16 decese. In prezent, in județ sunt 65 de cazuri active. Sambata au fost…

- DSP Alba a anunțat 3 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, inregistrate la nivelul județului Alba. Numarul total al infectarilor ajunge astfel la 229. Dintre acestea, 162 persoane au fost declarate vindecate, iar 14 persoane au decedat. In aceste condiții, in Alba mai sunt 53 de cazuri active.…

- 1029 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost depistate in total in Romania pana joi la pranz. Dintre acestea, 123 au fost confirmate doar in ultimele 24 de ore. Pana acum, 17 oameni au murit. 94 de persoane au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 29 de…

- Peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus se inregistreaza in tarile europene, cele mai multe fiind in Italia si Spania, arata un bilant realizat de Agentia France-Presse, conform Mediafax.Autoritatile din tarile Europei au raportat peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). In Prahova sunt confirmate…

- 246 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, in Romania. Ministrul de Interne de la București a anunțat, marti seara, ca se suspenda activitatea de deservire a clienților in baruri, restaurante, hoteluri și saloane de infrumusețare.