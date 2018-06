Bijuterii de argint, confiscate de polițiștii de frontieră, în Iași Mai multe pachete cu bijuterii de argint au fost descoperite de poliția de frontiera Foltești – Iași in bancheta unui microbuz condus de un cetațean moldovean, in varsta de 50 de ani. In urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, in bancheta destinata șoferului, 4.970 grame bijuterii din metal alb The post Bijuterii de argint, confiscate de polițiștii de frontiera, in Iași appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Politistii Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au descoperit, ascunse in bancheta unui microbuz condus de un cetatean moldovean, aproximativ cinci kilograme de bijuterii presupuse a fi din...

- Bijuteriile erau ascunse in bancheta unui microbuz la volanul caruia se afla un cetatean al Republicii Moldova. La o prima evaluare, bijuteriile sunt din argint si sunt in valoare de circa 10.000 de lei.

- Aproape cinci kilograme de bijuterii din argint au fost descoperite de politistii de frontiera romani in bancheta unui microbuz condus de un moldovean.In urma controlului amanuntit, politistii de frontiera au gasit in bancheta destinata șoferului, 4.

