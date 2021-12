Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Șcheia este prima comuna din județul Suceava și a 36-a din Romania la capitolul venituri. Declarația a fost facuta, la Radio Top, de primarul Vasile Andriciuc. El a afirmat ca in țara, Șcheia este depașita pe latura financiara de comune situate langa mari municipii, cum ar fi Bucureștiul…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a inmanat sambata, 27 noiembrie, in avanpremiera Zilei Bucovinei, un numar de șase titluri de ”Cetațean de Onoare” dintre care trei post-mortem. Trei dintre distincții le-au primit Adrian Graur-fostul rector al Universitații ”Ștefan cel Mare”, Dimitrie Balint-artist…

- Mai multe drumuri din comuna Șcheia vor fi modernizate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Potrivit primarului Vasile Andriciuc, vor fi modernizare mai multe strazi din satele Șcheia, Sfantu Ilie și Mihoveni insumand 14,73 de kilometri. Astfel in satul Sf. Ilie vor fi asfaltate strazile…

- Procurorii DNA au trimis in judecata mai multe persoane, intr-un dosar in care este anchetat si primarul comunei Scheia din judetul Suceava, Vasile Andriciuc. Alesul local este acuzat ca ar fi ajutat o firma sa obtina pe nedrept 500.000 de lei din fonduri europene.

- Procurorii de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au anunțat ca au trimis in judecata mai mulți inculpați intr-un dosar privind incasarea ilegala de subvenții prin Agenția de Plați și Intervenții in Agricultura de catre fermieri din Șcheia. Prejudiciul ...

- La biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Rotunda a fost sfințit un Monument al Eroilor Neamului. Evenimentul a avut loc duminica, dupa Sfanta Liturghie oficiata de Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților. Sfanta Liturghie a fost oficiata…

- Lucrarile de restaurare și consolidare a Bisericii ”Sf Ilie” din satul Sfantu Ilie, comuna Șcheia, ctitorita de catre domnitorul Ștefan cel Mare in anul 1488, se apropie de final. Lucrarile realizate cu fonduri europene in valoare de cinci milioane de euro au fost demarate in 2019 și vor fi finalizate…

- In weekend-urile din ultimele doua saptamani, reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne din Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților au organizat intalniri și activitați de formare cu tinerii din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS). Sub coordonarea preotului…