- Programul Cinematecii Romanesti de la Institutul Cultural Roman din Londra continua marti, 26 iunie, cu filmul „Un pas in urma serafimilor”, filmul de debut al tanarului regizor Daniel Sandu, prezentat in premiera britanica. Producția a avut premiera la sfarsitul anului 2017 si este castigatoarea a…

- Interventiile au fost realizate de echipe de medici din Galati, Bucuresti si Iasi care a prelevat de la pacientul de 46 de ani aflat in moarte cerebrala ficatul, rinichii, corneea si o portiune de tesut osos. Medicii au tinut sa multumeasca familiei barbatului, din Barlad, care a dat dovada de un altruism…

- Echipe de medici din Bucuresti, Iasi si Galati au reusit sa preleveze, miercuri seara, tesut de la un barbat, de 46 de ani, aflat in moarte cerebrala, fiind vorba despre o premiera la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta din Galati intrucat, de obicei, rudele pacientilor aflati in situatii similare…

- Sase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Radauti si Sebes ale societatii Schweighofer Holzindustrie, au fost puse sub urmarire penala de DIICOT in dosarul in care se investigheaza infractiuni de deturnare a licitatiilor publice, evaziune fiscala, concurenta neloiala, taiere fara…

- Perchezitiile declansate de procurorii DIICOT, miercuri dimineata, in cinci judete si in Bucuresti in domeniul afacerilor cu lemn vizeaza si sediul societatii Schweighofer Holzindustrie din Bucuresti si fabricile acesteia din Sebes si Radauti, au precizat surse judiciare. Potrivit surselor citate, directori…

- Procurorii DIICOT si politistii fac, miercuri dimineata, perchezitii la fabricile din Radauti si Sebes ale firmei Schweighofer Holzindustrie, intr-un dosar privind comert ilegal cu lemne, prejudiciul fiind estimat la 25 milioane de euro, au declarat, surse judiciare. Perchezitii la sediile firmei Schweighofer…

- O femeie, de 37 de ani, din Alba Iulia, si un barbat, de 47 de ani, din Girda de Sus, au fost retinuti de politisti si urmeaza sa fie prezentati procurorilor pentru dispunerea masurilor legale intr-un caz de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor imobiliare, cu un prejudiciu estimat la peste…