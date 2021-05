Bihor: Gratuităţi pentru turiştii care vizitează Oradea - o campanie în al doilea an consecutiv Turistii care vor vizita Oradea in acest an vor beneficia, la fel ca in anul 2020, de o serie de beneficii si gratuitati, a anuntat Asociatia pentru promovarea turismului din Oradea si regiune (APTOR). Potrivit unui comunicat al APTOR, turistii care vor fi cazati la una dintre unitatile de cazare clasificate din Oradea, pentru minim doua nopti consecutive, se vor putea bucura si anul acesta de urmatoarele beneficii: acces gratuit la vizitarea celor 8 muzee din oras si sectiile lor, transport gratuit pentru 24 de ore in intreaga retea de transport public si reduceri la restaurantele si cafenelele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

