Aquaparkul Nymphaea din municipiul resedinta isi suspenda activitatea incepand de vineri, a anuntat conducerea Administratiei Domeniului Public (ADP) Oradea.



"Incepand de vineri, Aquaparkul Nymphaea isi suspenda activitatea pana la aparitia unor reglementari privind functionarea piscinelor interioare in contextul actual al pandemiei de coronavirus", se arata intr-un comunicat de presa al ADP Oradea.



Potrivit directorului ADP, Liviu Andrica, din cei 60 de angajati, vor ramane in serviciu in jur de 12 - 14 persoane care sa asigure mentenanta, revizie si intretinerea utilajelor.

