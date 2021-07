Stiri pe aceeasi tema

- Liderii partidelor politice ale sarbilor din Bosnia au anuntat luni boicotarea institutiilor centrale ale acestei tari divizate, pentru a protesta fata de decizia Inaltul Reprezentant al comunitatii internationale, Valentin Inzko, de a interzice negarea genocidului, transmite AFP. Ei contesta astfel…

- Uniunea Europeana i-a chemat vineri pe sarbii bosniaci sa respecte decizia Inaltului Reprezentant al comunitatii internationale in Bosnia de a interzice negarea genocidului de la Srebrenica in aceasta tara divizata, transmite AFP. 'Revizionismul si negarea genocidelor sunt in contradictie…

- Inaltul reprezentant al comunitatii internationale in Bosnia, Valentin Inzko, a recurs vineri la puterile sale discretionare pentru a interzice negarea genocidului si a crimelor de razboi in tara divizata, unde masacrul de la Srebrenica este adesea minimizat de liderii sarbi, transmite AFP. Diplomatul…

- Membrii parlamentului din Muntenegru au votat joi demiterea ministrului justitiei care si-a exprimat indoielile cu privire la masacrul de la Srebrenica si a adoptat o rezolutie ce interzice negarea publica a acestui genocid, transmite AFP. Masacrul a aproximativ 8.000 de barbati si baieti…