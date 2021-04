Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech urmeaza sa depuna la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) o cerere de autorizare in Uniunea Europeana (UE) a vaccinului sau impotriva covid-19 in vederea vaccinarii copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, care ar putea fi omologat in iunie,…

- Norvegia va imprumuta toate cele 216.000 de doze AstraZeneca Suediei si Islandei, dupa ce a suspendat vaccinarea anti-COVID cu acest ser, a anuntat ministerul norvegian al sanatatii, informeaza Euronews . Suedia și Islanda vor sa imprumute dozele norvegiene de vaccinuri de la AstraZeneca, care sunt…

- ​Tarile europene au început, miercuri, sa pregateasca folosirea vaccinului pentru Covid-19 al Johnson & Johnson si sa accelereze campaniile de imunizare, dupa ce autoritatea europeana de reglementare în domeniul sanatatii si-a dat acordul, iar livrarile au fost reluate dupa o saptamâna…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca sunt create premisele pentru imunizarea anti-COVID a copiilor cu varste intre 12 si 15 ani, dupa anuntul companiei Pfizer potrivit caruia vaccinul sau este 100% sigur pentru a fi administrat copiilor incadrati in aceasta grupa de varsta. Voiculescu…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) anunta intr-un comunicat ca a ”emis un aviz pozitiv care sa permita transportul si depozitarea flacoanelor de vaccin la temperaturi cuprinse intre -25°C si -15°C (adica la temperatura congelatoarelor farmaceutice standard) pe o perioada unica de doua saptamani”.

- accinarea pasagerilor nu ar trebui sa fie obligatorie pe zborurile internaționale, a declarat vineri agenția ONU pentru transportul aerian civil, care a emis o serie de noi recomandari pentru revigorarea sectorului, decimat de pandemie, potrivit AFP.„Vaccinarea nu ar trebui sa fie o condiție prealabila…

- Agenția Europeana a Medicamentului a atras atenția asupra noilor tulpini de coronavirus, subliniind ca este urgent ca vaccinurile anti-COVID-19 existente sa fie adaptate. Cele trei vaccinuri care sunt autorizate in Uniunea Europeana – de la Pfizer, Moderna și AstraZeneca – sunt eficiente și impotriva…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer și BioNTech nu are nicio legatura cu decesele post-vaccinare raportate in Uniunea Europeana și nu au fost detectate alte are efecte secundare noi, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a medicamentelor din UE, citata de AFP. Agenția Europeana a Medicamentelor…