- In aceasta seara, la „Chefi la cuțite”, preselecțiile sezonului 11 ajung la final. Va fi un final cu o surpriza de proporții pentru chef Florin Dumitrescu: soția și cele doua fiice vin in platoul show-ului culinar sa gateasca o rețeta… ce a nascut discuții aprinse in bucataria de acasa a juratului.…

- Surpriza de zile mare in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite! Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au ramas fara cuvinte cand porțile s-au deschis și au vazut ca preparatul ce tocmai a fost gustat de ei a fost gatit de Francisc Șandor și Laura Eremia, foști…

- Ediția din aceasta seara a adus și un moment inedit, caci Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au venit la Chefi la cuțite. Cei doi au pregatit un preparat cu totul special, dandu-i, astfel, cateva „indicii” lui Catalin Scarlatescu despre cine s-ar afla in spatele ușilor.

- Fostele concurente de la America Express, Diana Bulimar și Larisa Iordache, au venit in cea de-a 11-a ediție Chefi la Cuțite pentru a-i face o surpriza fostului lor adversar, chef Catalin Scarlatescu.

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite a avut și un moment special, dedicat lui Catalin Scarlatescu. Delia Savoiu a venit cu o pasiune rar intalnita pentru jurat, pe care nu a ezitat sa și-o exprime. Pentru ca are deja iubita, concurenta s-a oferit sa ii cante la nunta, cand va lua decizia…

- In ediția a doua din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite Jean Gavril și Dinu, fratele sau, au facut show in bucatarie. Cei doi foști concurenți de la America Express i-au pregatit lui Catalin Scarlatescu o surpriza de proporții.

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cum s-a schimbat relația celor doi dupa participarea la America Express. Ce a marturisit iubita juratului de la Chefi la cuțite, in exclusivitate pentru Antena Stars.