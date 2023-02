Stiri pe aceeasi tema

- Pufeh și Bruja au fost nevoiți sa iși gaseasca cazare in timpul nopții, iar cautarea a fost extrem de grea. Cei doi iși pierduse toate speranțele in ceea ce privește o locuința in care sa innopteze, dar un mexican le-a sarit in ajutor.

- In ediția din aceasta seara la America Express, prima proba a fost caștigata de Bie Adam și mama sa, Mihaela. Cele doua au putut sa plece cu cateva minute inainte fața de ceilalți și au avut un avantaj in fața lor.

- Ediția emisiunii America Express din aceasta seara s-a terminat cu un clasament surprinzator, dupa ce s-a aflat cine a fost prima echipa care a ajuns la Irina Fodor dupa finalizarea probelor. Chiar daca nu au fost primii in timpul probelor, una dintre echipe a reușit sa surprinda pe toata lumea. Pe…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au avut parte de momente grele in America Express, odata cu lasarea intunericului. In incercarea lor de a incheia proba cu succes, cele doua artiste au ajuns intr-o zona in care au fost informate ca oamenii sunt impușcați frecvent. Iata ce provacari au intampinat cand…

- Puya și soția lui, Melinda, au intampinat dificultați dupa ce cursa din prima zi de pe Drumul Aurului s-a incheiat. Concurenții au fost la un pas sa renunțe la a mai cauta cazare, dupa ce s-au „lovit” de refuzurile localnicilor. Intr-un final, cei doi au fost gazduiți de o femeie, insa au avut parte…

- Bie Adam participa la reality-show-ul de la Antena 1 alaturi de mama ei. In urma cu doi ani, vloggerița a avut parte de un episod violent și șocant in Romania. Bie Adam are peste 1,7 milioane de abonați pe canalul de YouTube, un milion de urmaritori pe Instagram și este considerata unul dintre cei mai…

- America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

