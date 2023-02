Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, jocul pentru imunitate a fost unul foarte dificil pentru concurenți. Ei au reușit sa ajunga la final, dar o singura echipa se va bucura de beneficii. Bie Adam și mama sa, Micky au caștigat imunitatea, primind, pe langa cazare, bani, șofer personal și vacanța in Guatemala.

- Irina și Razvan Fodor formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. S-au cunoscut in 2007, iar trei ani mai tarziu deveneau soț și soție. Dupa 13 ani de casatorie și 16 de relație, cuplul se poate lauda cu o fetița frumoasa, Diana, care i-a unit și mai mult. Prezentatoarea…

- In ediția din aceasta seara la America Express, prima proba a fost caștigata de Bie Adam și mama sa, Mihaela. Cele doua au putut sa plece cu cateva minute inainte fața de ceilalți și au avut un avantaj in fața lor.

- Concurenții de la America Express 2023 - Drumul Aurului au avut parte aseara de noi probe neașteptate. Echipele compuse din Andreea Balan și Andreea Antonescu, Diana Bulimar și Larisa Iordache și Bie Adam și mama ei s-au intrecut la jocul de amuleta, unde cantarețele au incalcat regulamentul. Numai…

- Au ieșit scantei intre Jean și Dinu Gavril la o misiune din ediția 4 America Express - Drumul Aurului, de pe 18 ianuarie 2023. Cei doi frații s-au certat „la cuțite”, adresandu-și cuvinte dure.

- Bie Adam participa la reality-show-ul de la Antena 1 alaturi de mama ei. In urma cu doi ani, vloggerița a avut parte de un episod violent și șocant in Romania. Bie Adam are peste 1,7 milioane de abonați pe canalul de YouTube, un milion de urmaritori pe Instagram și este considerata unul dintre cei mai…

- America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

- Mai exact, Becali nu va mai utiliza parfum și le cere și angajaților sai același lucru. Iata ce a declarat latifundiarul din Pipera.„Eu am citit care spune ca parfumul afemeiaza (n.r. – efemineaza) pe barbat, pentru ca sufletul ia pe interior ce are pe exterior. Așa te afemeiaza parfumul. Barbația este…