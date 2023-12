Biden vrea ca Israelul să se concentreze mai mult pe salvarea vieţilor civililor din Gaza Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden a sfatuit Israelul sa puna capat campaniei sale terestre din Gaza si sa desfasoare o ofensiva mai bine tintita in razboiul din Gaza, a relatat joi The New York Times (NYT). Biden ar dori ca Israelul sa treaca la aceasta noua faza a razboiului in termen de trei saptamani sau mai devreme, a declarat un oficial american citat de NYT sub acoperirea anonimatului. Noua faza pe care o prevad americanii ar implica grupuri mai mici de forte de elita care ar intra si ar iesi din centrele populate din Gaza, desfasurand misiuni mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

