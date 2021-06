Presedintele american Joe Biden o va nominaliza pe universitara Amy Gutmann pentru functia de ambasador al SUA in Germania, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse apropiate de acest dosar, in contextul in care cele doua tari se reapropie dupa ce relatiile dintre ele s-au deteriorat in timpul fostului lider de la Casa Alba Donald Trump. In varsta de 71 de ani, Amy Gutmann, care ar deveni prima femeie in aceasta pozitie, este in prezent presedinta Universitatii Pennsylvania. Tatal ei e fugit din Germania nazista, a relatat Der Spiegel. Daca nominalizarea sa va fi confirmata de Senatul SUA,…