Cotidianul, care citeaza documente la care a avut acces, precizeaza ca presedintia preconizeaza sa-si finanteze noile eforturi bugetare printr-o crestere a nivelului fiscalitatii intreprinderilor cu venituri mari si ca mizeaza pe un inceput al scaderii deficitului bugetar in deceniul 2030. Joe Biden urmeaza sa-si prezinte vineri primul buget de cand s-a instalat la Casa Alba, in ianuarie, al exercitiului care incepe la 1 octombrie. El ar urma sa-si detalieze planul cu privire la cheltuieli masive, prezentate deja, in infrastructura si cu familiile americane. Reuters scrie ca nu a putut contacta…