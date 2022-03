Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a atacat marti dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un „dictator'' care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin „s-a inselat'', „suntem pregatiti, suntem uniti'', a spus Biden in primul sau discurs despre Starea Uniunii la Washington. Presedintele…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat marti ca SUA vor debloca 30 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a stabiliza piata dupa invazia Rusiei in Ucraina, transmite France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, marți seara, ca fortele americane americane ”nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru a-i apara pe aliatii din NATO”. El a promis ca presedintele rus Vladimir Putin va plati pe termen lung chiar și daca va obtine avantaje pe campul de lupta din…

- Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa "pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca fortele armate din Belarus nu iau parte la operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, a informat agentia de presa Belta, citata de Reuters si France Presse. Serviciul de graniceri al Ucrainei a anuntat mai devreme ca trupele ruse au atacat…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…