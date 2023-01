Stiri pe aceeasi tema

- In ramasitele uneia dintre dronele iraniene Shahed-136 pe care Rusia le-a folosit pentru a bombarda tinte in Ucraina au fost gasite piese fabricate de nu mai puțin de 13 companii din SUA, relateaza CNN, preluat de Agerpres.Presa americana, citand surse din serviciile secrete ucrainene, scriu ca aceste…

- Germania nu vrea sa urmeze Statele Unite in interzicerea generala a produselor fabricate de companii din China precum Huawei, dar va continua sa ia astfel de decizii de la caz la caz, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului Economiei, scrie Reuters. Relația Berlinului cu Beijingul a…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…

- PIB-ul Rusiei a scazut cu 4- in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina, transmite Daily Express. Rusia a intrat intr-o recesiune deoarece…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau Xi Jinping pe 14 noiembrie, in Bali (Indonezia), pe marginea summitului G20, a anuntat joi Casa Alba, intr-un moment de vii tensiuni intre cele doua superputeri, relateaza AFP. Cei doi lideri, care vor avea prima intalnire in persoana de…

- Centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a ramas joi in totalitate fara curent, dupa ce bombardamentele rusesti de miercuri au avariat singurele doua linii electrice de inalta tensiune care conecteaza centrala la reteaua electrica a Ucrainei, lasand-o doar cu generatoarele…

- Presedintele Joe Biden a cerut miercuri companiilor americane sa-si creasca productia de petrol si a confirmat ca Statele Unite vor continua sa-si utilizeze rezervele strategice in incercarea de a stabiliza preturile la pompa, comenteaza AFP. Acest anunt, intr-un context electoral tensionat, intervine…