Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat american Mike Pompeo a afirmat marti ca raportul expertilor asupra originii COVID-19 reprezinta o 'mascarada de-a dreptul' si o 'campanie de dezinformare' dusa, in opinia sa, de Partidul Comunist chinez si de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…

- Donald Trump și-a criticat mult timp succesorul democrat și și-a reiterat sâmbata seara acuzațiile de frauda electorala în timp ce ținea un toast la o nunta de la clubul sau din Mar-a-Lago, Florida, potrivit unui videoclip publicat de site-ul american TMZ."Nu merge la granița,…

- Fostul șef al principalei agenții federale de sanatate publica din Statele Unite crede despre coronavirus ca a ieșit dintr-un laborator din Wuhan, leaganul pandemiei, a spus el într-un interviu difuzat vineri, potrivit AFP.„Daca ar fi sa speculez, acest virus a început sa se…

- In total, 40 de lideri mondiali au fost invitati la aceasta intalnire menita sa marcheze revenirea Washingtonului in prima linie in lupta impotriva schimbarilor climatice dupa ce Donald Trump a decis sa se retraga din acordul din 2015.Noul presedinte american si-a anuntat intentia de a organiza un summit…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec in alegerile prezidențiale americane de anul trecut in favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curand. “Va plati prețul”, a spus Biden intr-un interviu pentru…

- Statele Unite își vor îndeplini obligația de a plati peste 200 de milioane de dolari catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pâna la sfârșitul lunii februarie dupa anularea planului lui Donald Trump de retragere din aceasta organizație, a declarat miercuri secretarul de…

- Aceasta prima convorbire intervine in contextul in care Washingtonul si Beijingul se afla in dezacord in domeniul comertului, asupra situatiei din Hong Kong si Taiwan si cu privirela incalcari ale drepturilor omului in provincia Xinjiang. Xi Jinping a indemnat ca cele doua tari sa coopereze in gestionarea…

- Președintele american Joe Biden dorește sa capete acces la detaliile ascunse ale discuțiilor predecesorului sau, Donald Trump, cu liderul rus Vladimir Putin. Despre acest lucru a anunțat Politico cu referire la surse. Potrivit acestora, fostul șef de la Casa Alba nu a impartașit detaliile conversațiilor…