Stiri pe aceeasi tema

- SUA și Romania urmeaza sa anunțe astazi planurile pentru o centrala nucleara de tip SMR (reactor nuclear de mici dimensiuni), prima de acest fel din Romania. Centrala va fi construita in parteneriat cu US NuScale Power și va aduce „cea mai noua tehnologie nucleara civila intr-o parte extrem de importanta a…

- Acordul cu Statele Unite ale Americii pentru implementarea în România a reactoarelor modulare mici (SMR) va fi finalizat joi, iar prin intermediul acestuia, pe lânga energie curata, se vor crea zeci de locuri de munca, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Agerpres.…

- Joe Biden și Klaus Iohannis anunța construcția unui reactor nuclear de mici dimensiuni in Romania, o tehnologie unica in UE. Președinții Joe Biden și Klaus Iohannis vor anunța, marți, planurile pentru construirea unui reactor de mici dimensiuni, in Romania, in parteneriat cu compania U.S. NuScale…

- Președinții Joe Biden și Klaus Iohannis vor anunța marți planul de construcție in Romania a primei centrale cu reactoare nucleare de mici dimensiuni (SMR), cea mai noua tehnologie nucleara civila, anunța Casa Alba. Centrala va fi construita in parteneriat cu NuScale Power. Acordul comercial include…

- SUA și Romania urmeaza sa anunțe astazi planurile privind construcția unei centrale nucleare de tip SMR (small nuclear reactor), prima de acest tip din Romania. Centrala va fi construita in parteneriat cu US NuScale Power și va aduce „cea mai noua tehnologie nucleara civila intr-o parte extrem de importanta a…

- Intr-un moment in care independența energetica a Romaniei e amenințata mai mult ca niciodata de riscul dependenței de gazele rusești și in contextul crizei climatice globale tot mai accentuate, președinții Joe Biden și Klaus Iohannis lanseaza azi proiectul construirii unei centrale nucleare in țara…

- Cea mai recenta tehnologie nucleara civila va sosi in Romania, transmite Casa Alba intr-un comunicat de presa . Decizia urmeaza sa fie oficializata astazi cand Joe Biden și Klaus Iohannis vor anunța un acord privind planurile de contruire a centralei pe reactoare modulare (SMR). Central, „prima de acest…

- Guvernul urmeaza sa se reuneasca in sedinta vineri pentru a discuta mai multe acte normative din domeniul invatamantului, inclusiv hotararea privind implementarea programului "Romania Educata". Proiectul "Romania Educata" a fost initiat de presedintele Klaus Iohannis. Proiectul cuprinde sapte rapoarte…