- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri noul președinte american Joe Biden sa „întareasca alianța” dintre Israel și Statele Unite pentru a face fața „provocarilor comune”, precum „amenințarea” din Iran, potrivit AFP.„Aștept cu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook, chiar in timp ce la Washington au loc ceremoniile de instalare ca presedinte a lui Joe Biden, ca noul lider de la Casa Alba propune aceleasi masuri ca PSD. Ce se afla in spatele atacului lui Rareș Bogdan la adresa lui Orban. Ce a vrut și nu a…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, ca saluta preluarea mandatului de președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, al 46-lea președinte al SUA. Ciolacu spune ca planul economic și social al lui Joe Biden este ambițios, iar guvernanții romani ar avea ce invața de la el. „Planul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP. "Welcome back, welcome…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a anuntat joi seara numirea lui Brian Deese, fost expert pe teme economice si climatice in Administratia Barack Obama, in functia de viitor director al Consiliului Economic National, informeaza site-ul Axios.com. Brian Deese a fost director adjunct al…