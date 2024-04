Joe Biden și Partidul Democrat iși pierd avantajul uriaș pe care l-au deținut mult timp in randul alegatorilor tineri, in mare parte din cauza afinitații surprinzatoare a generației Z pentru Donald Trump. Sondajele arata un punct de cotitura, Trump ajungand la aproape paritatea cu Biden in randul generației Z – o ascensiune incredibila pentru percepția […] The post Biden pierde sprijinul tinerilor. Trump are un nou aliat: Generația Z first appeared on Ziarul National .