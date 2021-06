Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut un presedinte care a spus practic ca (schimbarile climatice) nu reprezinta o problema", a amintit Biden in remarci la finalul summitului G7 din Anglia, intr-o aluzie la predecesorul sau Donald Trump, care a retras Statele Unite din Acordul de la Paris privind clima.La summitul din Cornwall,…

- Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, în conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP.„Credem ca NATO și articolul 5 sunt…

- Democratiile occidentale sunt in competitie cu guvernele autocrate, a declarat duminica presedintele american Joe Biden, in finalul summitul G7 al celor mai industrializate state desfasurat la Cornwall (Anglia), transmit Reuters si AFP. "Suntem intr-o competitie, nu cu China in sine, cu autocratii si…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa o primeasca pe Angela Merkel la Casa Alba la 15 iulie, a anuntat vineri purtatoarea sa de cuvant, in marja summitului G7 din Cornwall, relateaza AFP, potrivit news.ro. Sefa Guvernului german, care pleaca de la Cancelarie in urma alegerilor legislative…

- Presedintele american Joe Biden a crescut luni de la 15.000 la 62.500 numarul de refugiati admisi in Statele Unite pentru anul in curs, dupa amanari care i-au adus critici puternice chiar din interiorul Partidului Democrat, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Astazi modific pragul anual de admitere…

- Presedintele american, Joe Biden, a amanat vineri planul de crestere semnificativa a numarului de refugiati admisi in Statele Unite si anul acesta va pastra plafonul istoric scazut de 15.000 de persoane stabilit de Donald Trump, suscitand critici acerbe in randul taberei sale democrate, noteaza AFP,…

- Initia, intr-o miscare care a starnit imediat critici aspre mai ales din tabara democrata, Joe Biden a decis sa nu creasca numarul de refugiati admisi anual in Statele Unite, o masura promisa in campanie, si sa pastreze pentru anul 2021 plafonul de 15.000 de persoane stabilit de Donald Trump. La doar…

- Armata israeliana nu se opune unui nou acord nuclear iranian, dar trebuie sa faca „practic imposibil” ca Iranul sa achiziționeze arme nucleare, a declarat șeful acesteia joi înalților oficiali militari francezi, a aflat AFP.Președintele israelian Reuven Rivlin și șeful statul…