- Presedintele american, Joe Biden, a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au acordat un al treilea mandat prezidential partidului de guvernamant, care sustine ca insula este de facto independenta.

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sprijina independența Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China și au ales candidatul partidului de guvernamant, Lai Ching-te, transmite Reuters.

- Taiwanezii voteaza sambata, 13 ianuarie, pentru un nou președinte și un nou parlament, dar scrutinul are o importanța ce depașește granițele insulei, fiind privit cu atenție la Beijing, Washington și in restul lumii care se teme de izbucnirea unui nou conflict, scriu New York Times și Reuters.Taiwanul…

- Curtea Suprema din Michigan a refuzat miercuri sa il descalifice pe fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) sa candideze anul viitor la Casa Alba pentru rolul sau in atacul asupra Capitoliului, din 6 ianuarie 2021, transmit Reuters si EFE. Hotararea din Michigan contrasteaza cu decizia de…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți ca ar putea fi mulțumit cu un singur mandat la Casa Alba daca predecesorul sau, fostul președinte Donald Trump, nu ar candida la alegerile din 2024, informeaza The New York Times.„Daca Trump nu ar fi candidat, nu sunt sigur ca m-as prezenta la alegeri.…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat sambata ca Autoritatea Palestiniana ar trebui sa guverneze in cele din urma Fasia Gaza si Cisiordania, dupa razboiul Israel-Hamas, transmite Reuters. ”Pe masura ce ne straduim pentru pace, Gaza si Cisiordania ar trebui reunite sub o singura structura de guvernare,…