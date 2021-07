Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin, intr-un apel telefonic, sa actioneze impotriva atacurilor cibernetice cu "ransomware" venite din Rusia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele Biden a subliniat necesitatea ca Rusia sa actioneze…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american, Joe Biden, si omologul rus, Vladimir Putin, pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…

- ”Nu putem intelege situatia: vedem oferte verbale de cooperare in domenii de interes reciproc. Pe noi ne intereseaza ceva, pe americani ceva si, in mod firesc, putem interactiona.In acelasi timp, la doar o zi dupa sau chiar simultan dupa astfel de afirmatii, de fiecare data intervin o actiune pentru…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si al Statelor Unite, Joe Biden, s-ar putea intalni in luna iunie, a declarat duminica un consilier al Kremlinului, Iuri Usakov, precizand ca "datele concrete" sunt inca in studiu, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

