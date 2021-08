Mark Brzezinski a servit deja in cadrul unor guverne democrate anterioare, si anume ca ambasador in Suedia in timpul lui Barack Obama. Mark Brzezinski, in varsta de 56 de ani, este fiul lui Zbigniew Brzezinski, care a fost consilierul in probleme de securitate nationala al presedintelui democrat Jimmy Carter, in anii ’80. Aceasta voce influenta a diplomatiei americane in toiul Razboiului Rece, era originara dintr-o familie aristocratica din Polonia, iar fiul sau vorbeste poloneza. Nominalizarea lui Mark Brzezinski, care este necesar sa fie confirmata prin vot in Senat, era cunoscuta de ceva timp.…