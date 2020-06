Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, i-a laudat sambata seara pe "razboinicii" veniti sa il asculte la Tulsa, in Oklahoma, pentru revenirea sa in campania electorala dupa trei luni de absenta din cauza coronavirusului, scrie AFP. "Vreau sa va multumesc, sunteti niste razboinici", a declarat el, denuntand…

- O inalta responsabila de culoare din administratia lui Donald Trump a demisionat joi in semn de protest fata de raspunsul presedintelui la miscarea antirasista fara precedent care zguduie SUA de la moartea lui George Floyd, conform media americane, citate de AFP. "Comentariile si actiunile presedintelui…

- Donald Trump, care conteaza pe un mare miting electoral la Tulsa, in Oklahoma, pentru a-si lansa cu adevarat campania in vederea realegerii, este indemnat sa anuleze pur si simplu acest miting, din cauza riscului covid-19, dupa ce l-a amanat deja din cauza unor motive simbolice, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca va amana summitul G7 prevazut in iunie in Statele Unite si ca va invita alte tari sa se alature reuniunii, scrie AFP. "Nu am sentimentul ca G7 reprezinta corect ce se petrece in lume. Este un grup de tari foarte depasit", le-a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a exclus luni sa renegocieze acordul comercial incheiat cu China, indemnand Beijingul sa isi respecte angajamentele, scrie AFP. Intrebat despre aceasta posibilitate, liderul administratiei de la Washington a raspuns: "Am auzit si eu asta", chinezii…

- Presedintele american, Donald Trump, a facut miercuri uz de dreptul sau de veto la o rezolutie adoptata de Congres vizand sa limiteze campul sau de actiune militara contra Iranului, anunta AFP. "Este vorba despre o rezolutie insultatoare prezentata de democrati in cadrul strategiei lor vizand sa castige…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni ca il va primi, marti, pe guvernatorul democrat al statului New York, Andrew Cuomo, devenit una din figurile luptei impotriva coronavirusului in SUA, noteaza AFP. "Va fi in Biroul Oval marti dupa-amiaza", a declarat Donald Trump care…