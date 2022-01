Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele democrat, care a facut aceasta promisiune in timpul campaniei sale, a precizat ca are doua certitudini: „Persoana pe care o voi numi va avea calificari, o personalitate, o experienta si o integritate extraordinare. Si aceasta persoana va fi prima femeie de culoare numita la Curtea Suprema”.Judecatorul…

- Presedintele american Joe Biden a confirmat joi ca va numi, pentru prima data in istorie, o femeie afro-americana la Curtea Suprema a Statelor Unite, pentru a-l inlocui pe judecatorul in exercitiu Stephen Breyer, care și-a anunțat retragerea.

- Promisiunea președintelui american Joe Biden de a numi o femeie afro-americana la Curtea Suprema „ramîne în vigoare”, a declarat purtatoarea de cuvânt a acestuia, Jen Psaki, miercuri, în timp ce presa americana a scris demisia unui judecator progresist din puternica…

- Presedintele american Joe Biden a ales-o pe Caroline Kennedy, ultimul copil in viata al presedintelui asasinat John F. Kennedy, ca ambasadoare a Statelor Unite in Australia. Kennedy, fosta ambasadoare a SUA in Japonia sub presedintia lui Barack Obama, trebuie sa fie confirmata de Senat. Asteptat de…

- Un polip indepartat in timpul colonoscopiei președintelui Joe Biden de saptamana trecuta „este o leziune benigna, cu creștere lenta, dar considerata a fi pre-canceroasa”, a transmis Casa Alba. Polipul a fost identificat ca un „adenom tubular”, care este similar cu cel pe care Biden l-a extirpat in 2008.…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform Reuters. Biden, in varsta de 79 de ani, este cel mai in varsta președinte al Statelor Unite, fapt ce a alimentat speculațiile ca el va prefera…

- Presedintele SUA Joe Biden a dat asigurari luni ca Jerome Powell, pe care tocmai l-a reconfirmat pentru un al doilea mandat de patru ani la conducerea Federal Reserve (Fed), este ''persoana potrivita'' pentru a sprijini redresarea economica a Statelor Unite, fara ca inflatia sa creasca, relateaza…

- Joe Biden a asigurat luni ca Jerome Powell, pe care tocmai l-a reconfirmat ca șef al Bancii centrale americane (Fed), este „persoana potrivita” pentru a sprijini redresarea economica a Statelor Unite, fara a lasa inflația sa creasca, scrie AFP.„Jay (Jerome) este persoana potrivita…