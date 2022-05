Presedintele american, Joe Biden, a semnat, luni, o lege pentru a accelera transportul de echipamente militare catre Ucraina, reactivand un dispozitiv care dateaza din cel de-al Doilea Razboi Mondial. „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022» este bazata pe un program al celui de-al Doilea Razboi Mondial menit sa ajute Europa sa reziste lui Hitler […] The post Biden a reactivat pentru Ucraina o lege de asistenta militara din al Doilea Razboi Mondial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .