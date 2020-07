Bicicliștii, pericole pe șosele! Polițiștii dau amenzi pe bandă rulantă In primele șase luni ale acestui an, cele mai multe accidente rutiere grave produse pe raza județului Teleorman au fost generate de indisciplina in trafic, in aceeași masura, a bicicliștilor și a pietonilor. In ultimele 48 de ore, nu mai puțin de 95 de bicicliști au fost sancționați contravențional pentru ignorarea obligațiilor ce le revin Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

