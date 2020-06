Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava informeaza ca se lucreaza intens chiar și noaptea pentru inchiderea breșei formata in albia raului Suceava de la Izvoarele Sucevei. ”In data de 27.06.2020 a continuat acțiunea de inchidere a breșei la lucrarea din administrarea SGA Suceava „Regularizare rau Suceava la Vicovul de Sus…

- Pompierii militari au intervenit, marti, pentru a salva o femeie care a fost observata in apele raului Moldova, pe raza localitatii Sasca Mica, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca salvatorii s-au deplasat la fata locului cu doua barci pneumatice pentru…

- Secția de pompieri Huși, ISU Vaslui, a continuat și duminica, 21 iunie, cautarile unui barbat de 30 de ani disparut in urma cu 24 de ore in apele raului Prut, in zona localitații Rașești, a informat Știri Est.Barbatul a fost inghitiț de apa sambata, 20 iunie, in apele raului Prut, in localitatea Rașești,…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Teama de noi inundații la Rachita dupa ploaia torențiala de miercuri, care a umflat apele raului Ploaia torențiala de miercuri dupa-masa a adus teama de noi inundații in viața locuitorilor satului Rachita, grav afectat de o viitura puternica in urma cu un an. Mai multe…

- Un barbat din Rodna a alertat poliția, dupa ce fratele sau n-a mai fost vazut de cateva zile. Deși gasit in doar cateva ore de la inceperea cautarilor, acesta nu mai era in viața. A fost gasit in albia raului Anieș. Polițiștii au fost solicitați ieri sa caute un barbat din Anieș. Fratele acestuia, care…

- Sunt doi copii, de 12 și 13 ani, care sunt cercetați de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din Lugoj, fiind banuiți ca au talharit o batrana, i-ar fi furat 100 de lei și doua telefoane mobile. In 21 mai, polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie de 74 ... The…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița fac cercetari in rem, intr-un dosar penal privind posibile fapte de omor. Organele judiciare s-au sesizat din oficiu, dupa ce un cioban din comuna Balaciu a descoperit cadavrul unui barbat, plutind pe apa raului Ialomița. In momentul de fața, anchetatorii…

- Un barbat s-a sinucis, in aceasta dimineața, la Lugoj, aruncandu-se de pe podul pietonal, din cartierul Ștrand, in apele raului Timiș. Barbatul a fost observat de cațiva trecatori, care au anunțat autoritațile. Pompierii au scos trupul barbatului din apele raului Timiș, in zona Casei…