- Trei persoane au murit sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN2-E85, in care au fost implicate o motocicleta si o bicicleta, a informat IPJ Neamt. Evenimentul rutier a avut loc in afara localitatii Gheraiestii Noi. Victimele sunt o femeie, de 58 de ani, din judetul Iasi…

- O tanara in varsta de 19 ani a murit intr-un accident rutier care s-a produs duminica seara, in localitatea Bara. Alte doua persoane au fost preluate in stare grava. In accident au fost implicate doua autoturisme, soferii acestora fiind grav raniti, potrivit Agerpres. „Ajunse la locul solicitarii, fortele…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident feroviar la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o persoana a fost lovita de tren in zona Nicolina. UPDATE4: Cauza exacta a decesului barbatului se va stabili dupa efectuarea necropsiei medico-legale…https://www.bzi.ro/accident-feroviar-in-nicolina-o-persoana-a-fost-lovita-de-tren-4740238…

- Trei oameni au murit și doi au fost raniți in urma accidentului grav petrecut in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua mașini s-au ciocnit la intersecția a doua drumuri județene, dupa ce șoferul uneia dintre ele nu a acordat prioritate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar pasagerii au ramas…

- ȘOCANT… Tragedia a avut loc in ultima zi a lunii mai, pe DN 15D, in comuna Ștefan cel Mare. Adolescentul de 13 ani plecase pe bicicleta sa-i aduca mamei lui o sticla cu apa. Nu a mai apucat, pentru ca a fost lovit de bara din spate a unei betoniere. Șoferul, un barbat de 47 […] Articolul Sfarșit cumplit…

- Un copil de trei ani a murit, luni, intr-un accident rutier grav din Neamț. Baiețelul se afla intr-o mașina cu alți doi oameni, care au avut aceeași soarta ca și el. Tragedia s-a produs dupa ce autoturismul condus de mama lui a ciculat pe contrasens și a intrat intr-un TIR.

- Accidentul din judetul Neamt a fost provocat de soferul masinii din care toti cei trei ocupanti au murit. Victimele au intre 3 si 66 de ani. Politistii din Neamt anunta, luni, ca au stabilit varstele persoanelor care au decedat in accidentul de pe DN 2. Este vorba despre un barbat de 66 de ani, o […]…

- Crește bilanțul victimelor in urma cutremurului care a zguduit Ecuadorul. Sunt cel puțin 16 morți și peste 380 de raniți. Seismul a avut o magnitudine de 6,8 și a starnit panica in randul locuitorilor. Potrivit informațiilor de pana acum, au fost inregistrate numeroase pagube materiale. Mai multe case…