Bicentenar Baudelaire

Inregistram, anul acesta, doua evenimente culturale majore: bicentenarul nasterii lui Baudelaire (1821-1867) si Flaubert (1821-1880): Baudelaire s-a nascut pe 9 aprilie, Flaubert pe 12 decembrie. Cei doi sunt legati si prin altceva: in 1857 au fost victimele unor procese, acuzati ca atenteaza la bunele moravuri. Instigatorul celor doua actiuni judiciare - procurorul Ernest Pinard, ramas in istorie ca simbol al cenzurii impinsa pana la absurd. In ce-o priveste (...)