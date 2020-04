Bicarbonat de sodiu împotriva pietrelor și bolilor de rinichi Bicarbonatul de sodiu poate ajuta pacienții cu insuficiența renala și poate fi un remediu eficient in cazul pietrelor la rinichi. Mai multe studii au aratat ca pacienți cu boli renale care au consumat zilnic, pe o perioada lunga, bicarbonat de sodiu, au avut o evoluție mult mai lenta a bolii renale cronice. Unul dintre ele este menționat și de Serviciul Național de Sanatate din Marea Britanie (NHS). Explicația pentru eficiența bicarbonatului de sodiu Administrat pe cale orala, bicarbonatul aduce numeroase beneficii funcționarii rinichilor. In cazul pacienților care au nevoie de dializa, combinat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

