- Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia va angaja o firma specializata care sa asigure paza armata a monumentului istoric și a bunurilor de patrimoniu pe care le deține, printre care și manuscrisul Codex Aureus, inscris pe lista UNESCO.

- O inspecție fiscala realizata de ANAF scoate in evidența presupuse infracțiuni economice. Procesul-verbal a fost inaintat Parchetului. Afacerea Parc Residence Alpha SRL Alba Iulia incepe sa aiba și conotații penale. Un proces-verbal incheiat de funcționari din cadrul ANAF – Direcția Regionala de Finanțe…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina in seara zilei de duminica, 31 decembrie 2023, pentru asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs pe Calea Moților. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor…

- DNA a incheiat in ultimii patru ani contracte de peste doua milioane de lei cu o firma unde lucreaza soția șefului biroului de IT din instituție, Corneliu Sterea, arata o investigație a RISE Project. Și Curtea de Conturi a declarat ca una din achiziții a fost „inutila” și facuta „netransparent”

- Asigurarea RCA emisa de Euroins inceteaza de drept in data de 7 decembrie 2023, a hotarat Autoritatea de supraveghere Financiara (ASF). Instituția recomanda celor 800.000 de asigurați care au RCA la Euroins sa reinnoiasca asigurarea cat mai repede posibil, pentru a se evita aglomeratia in ultima zi.„Atragem…

- Avand in vedere starea deteriorata a podului de lemn de peste raul Tisa, prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder a decșarat ca a facut numeroase demersuri pentru punerea acestuia in siguranța: „Am solicitat Direcției Regionale Drumuri și Poduri Cluj emiterea unui deviz general de lucrari cu privire…

- Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia aniverseaza 104 ani de la inființare. Instituția duce mai departe traditiile liceului militar inființat in anul 1919 la Targu-Mureș. Cu o istorie de 104 ani, inceputa in „cuibul de șoimi de la Mureș”, colegiul militar a pregatit pana in prezent peste…