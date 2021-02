Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a venit in platoul Xtra Night Show și a facut o serie de dezvaluiri privind imaginile pe care le-a publicat, in care avea fața tumefiata. Blondina susține ca a decis sa faca acest lucru pentru a impiedica un eventual șantaj, deși a incercat sa le țina ascunse timp de doi ani și jumatate.…

- Bianca Dragușanu a inceput razboiul. Focoasa blondina a facut dezvaluiri incendiare despre fostul sau soț. Ce face Alex Bodi pe la spatele Dariei Radionova? Diva fatala a showbiz-ului romanesc a spus la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, cum iși tradeaza fostul sau soț actuala iubita.

- Bianca Dragușanu povestea in urma cu zece luni, pe cand era intr-o relație cu Alex Bodi, ca a fost snopita in bataie de catre acesta. „O pot dezminți”, susținea barbatul. Intr-un interviu ulterior, tot el declara ca au existat episoade de agresiune in casa lor, din cauza atitudinii persiflante a blondinei.…

- Bianca Dragușanu vine cu detalii despre relația pe care a avut-o cu cel de-al doilea fost soț. Ce marturisiri a facut despre Alex Bodi? Ce i-a mai facut afaceristul pana sa se desparta? Detalii despre relația cu Alex Bodi. Ce i-a mai facut Biancai Dragușanu inainte sa se desparta? Controversata vedeta…

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- „Produce mami bani de nu are timp sa ii numere”, a spus aceasta, cu referire la faptul ca planuiește sa se mute cu fiica ei și a lui Victor Slav in Dubai. Daca e sa ne luam dupa InstaStory-urile zilnice, o zi din viața Biancai Dragușanu arata cam așa: trezit, desene animate cu copilul, mic dejun acasa,…