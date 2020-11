Bianca răspunde celor care o acuză de tot felul de rele. Mărturisește cum face maldărul de bani „Produce mami bani de nu are timp sa ii numere”, a spus aceasta, cu referire la faptul ca planuiește sa se mute cu fiica ei și a lui Victor Slav in Dubai. Daca e sa ne luam dupa InstaStory-urile zilnice, o zi din viața Biancai Dragușanu arata cam așa: trezit, desene animate cu copilul, mic dejun acasa, vizita la salon – pentru unghii sau par (Bianca nu se spala niciodata pe par acasa, ci doar la hairstylist), vizita la magazinul de haine, shopping, mers la sala și la saloane de intreținere corporala. Duce o viața de lux. Mesele le ia, de cele mai multe ori, in oraș. Iar peste tot, micuța Sofia… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

