- Bianca Pop a ajuns de urgența din nou pe mainile medicilor, iar marea comunitate din mediul online a fost luata prin surprindere in momentul in care fosta ispita de la Insula Iubirii a postat o fotografie cu ea din ambulanța. Iata ce se intampla in aceste momente cu starea de sanatatea frumoasei brunete!

- In urma cu cateva zile, Bianca Pop a fost internata la Spitalul de Psihiatrie, chiar la cererea mamei sale, dar și a fratelui ei. Fosta ispita de la Insula Iubirii a fost profund afectata de cele intamplate și și-a ținut fanii la curent pe rețelele de socializare cu fiecare moment din viața ei. Bianca…

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, trece prin moment cumplite. Bruneta a fost internata la spitalul de Psihiatrie, iar starea sa de sanatate nu este una buna. Iata ce dezvaluiri sfașietoare a facut despre viața sa.

- Bianca Pop traiește clipe de groaza chiar in aceste momente. Fosta ispita de la Insula Iubirii este internata la un spital de psihiatrie. Vedeta este intr-o stare nemaivazuta, iar acest lucru o afecteaza enorm. Aceasta spune ca a fost internata chiar de catre mama ei și aduce acuzații grave și asupra…

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, are probleme de sanatate. Cunoscuta publicului drept o femeie care are incredere in sine și care e mereu cu zambetul pe buze, acum tanara și-a luat fanii prin surprindere.

- Deși este o persoana mereu cu zambetul pe buze, Bianca Pop trece prin momente dificile, iar fosta ispita de la Insula Iubirii se confrunta cu grave probleme de sanatate și cu pierderea kilogramelor. Frumoasa bruneta iși ține fanii la curent pe rețelele de socializare cu toate evenimentele din viața…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bianca Pop a oferit primele detalii, dupa ce a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Fosta ispita de la Insula Iubirii s-a certat cu iubitul actual și a fost nevoita sa treaca prin momente grele noaptea trecuta. Cum se simte acum bruneta.

- Fosta ispita continua sa fie asaltata de sute de mesaje și apeluri video din partea unor barbați necunoscuți care nu contenesc sa-i faca propuneri indecente. A facut noapte alba și a trebuit sa blocheze peste 750 de contacte, iar harțuitorul continua sa-i faca probleme.