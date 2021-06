Stiri pe aceeasi tema

- Pe cat este de mare Bucureștiul, pe atat este de mic pentru numele consacrate din showbiz. Iulia Salagean a spus in cadrul interviului oferit la Xtra Night Show, de la Antena Stars, ce reacție a avut atunci cand s-a intalnit cu Alex Bodi intr-un restaurant din Capitala. Pentru a nu crea o situație neplacuta,…

- Alex Bodi știe cum trebuie sa-și rasfețe noua partenera, astfel ca afaceristul nu se da inapoi de la nimic și o impresioneaza de fiacare data. Acum a ales sa-i faca un alt cadou spectaculos și l-a imparașit și cu fanii.

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai controversat ”cuplu” al momentului. Dupa ce Bianca Iordache a declarat ca este in cunoaștere cu Alex Bodi și ca nu exclude o relație cu afaceristul, gurile rele au aruncat zvonuri conform carora, in trecut, focoasa bruneta ar fi fost amanta lui Gabi Badalau. Bianca…

- Alex Bodi a fost surprins noaptea trecuta in compania unei brunete focoase pe numele sau Bianca Iordache. Afaceristul a pus ochii pe ea, dar nu e singurul din showbiz. Chiar și Pepe a recunoscut ca a fost atras de tanara cu forme voluptoase.

- Ella, fosta iubita a lui Jador, se confrunta cu probleme serioase de sanatate dupa ce ieri, 27 mai, a fost implicata intr-un accident de circulație. Focoasa bruneta susține ca resimte dureri mari in diferite zone ale corpului, și membrele fiindu-i afectate. Totodata, aceasta a spus la Antena Stars ca…

- Adda se confrunta cu grave probleme de sanatate carora, din pacate, in Romania nu le prea da de cap, motiv pentru care acum vrea sa ajunga pe mana medicilor din strainatatea. Diva urmeaza un alt set de analize care spera sa o ajute și spune ca daca exista dorința, cu siguranța, exista și șanse de a…