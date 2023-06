Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu iși continua eforturile de a face orice ca sa-și mențina infațișarea fizica, deoarece vedeta a declarat in nenumarate randuri ca aspectul fizic este foarte important pentru ea, mai ales ca o ajuta sa caștige și bani. Prezentatoarea nu s-a sfiit niciodata sa sa recunoasca faptul ca adora…

- Bianca Dragușanu, vedeta abonata deja la medicii care fac operații estetice și care nu mai seamana de la an la an cu ea insași, le declara razboi femeilor naturale, care inca recurg la tehnici tradiționale, cum ar fi ”crema de galbenele”.”Eu sunt dependenta de clinicile de infrumusețare și de operațiile…

- Bianca Dragușanu, vedeta abonata deja la medicii care fac operații estetice și care nu mai seamana de la an la an cu ea insași, le declara razboi femeilor naturale, care inca recurg la tehnici tradiționale, cum ar fi ”crema de galbenele”.”Eu sunt dependenta de clinicile de infrumusețare și de operațiile…

- CFR Cluj - Universitatea Craiova . Faza controversata in minutul 27 al meciului din Gruia, in urma careia Dan Petrescu a facut o criza de nervi și a luat cartonaș galben. Ce s-a intamplat? Andrei Ivan l-a luat pe sus pe Boateng, in jucamatea CFR-ulșui de teren. Atacantul oltenilor s-a dus cu piciorul…

- CFR Cluj a pierdut la scor de neprezentare meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe, iar singurul obiectiv ramas este campionatul. In SuperLiga, CFR Cluj este la patru puncte de liderul Farul.Dupa meciul de la Sfantu Gheorghe, președintele CFR-ului, Cristi Balaj (51 de ani), a dezvaluit ca a primit mai multe…

- Femeile se confrunta de cele mai multe ori cu neplacuta retenție de apa in organism. Apar umflaturi in urma acumularii apei in țesuturi. Atunci cand anumite parți ale corpului se umfla, știm ca avem de-a face cu un edem.

- Bianca Dragușanu, actuala iubita a lui Gabi Badalau a dat-o in judecata pe fosta soție a milionarului de la Giurgiu, Claudia Patrașcanu și ii cere daune de 50.000 de euro. Doar ca s-a ințeles greșit, susține avocata lui Dragușanu și, de fapt, iubita nu s-ar bucura la banii fostei. Cum sta treaba intre…

- O vloggerița a facut un top al celor mai ieftine restaurante din Cluj, dar nu prea s-a ințeles ce vrea sa transmita.Andreea Corb are 46,6 de mii de abonați pe YouTube și a incercat sa faca un top, dar totul a parut a fi o incercare de a face conținut. ”Le-ai facut reclama la toti? Ca vad ca ti-o…