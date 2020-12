Bianca Drăgușanu și Ramona Gabor fac furori în Dubai! Divele au întors privirile tuturor bărbaților / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor va petrece Craciunul altfel, anul acesta. Daca pana acum, familia se reunea de sarbatori in Romania, de data asta, cele trei surori vor fi in locuri diferite, din cauza pandemiei. Anul acesta, Monica, Ramona și Alina Gabor și-au pierdut tatal, grav bolnav. Monica locuiește in Statele Unite…

- Invitata astazi in emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D, Bianca Dragușanu a povestit despre ultimele intamplari din viața sa, drumurile recente in Dubai, afacerea pe care o are impreuna cu Ramona Gabor, gandul de a se stabili in Emirate și o intamplare nefericita cu fiica sa, Sofia, care a lasat-o cu…

- Bianca Dragușanu a oferit prima reacție oficiala legata de ce s-a intamplat astazi cu Alex Bodi, mai exact, ca faimosul afacerist a fost saltat de mascați! Ținand cont de faptul ca vedeta se afla in Dubai, blondina a fost contactata de reporterii Spynews.ro și a oferit declarații in exclusivitate.

- Bianca Dragușanu se bucura de viața dupa desparțirea de Alex Bodi. Aceasta și-a schimbat perspectiva și-și acorda mai multa atenție, in timpul in care Bodi se afișeaza cu Daria Radionova in grupul select de pieteni din Capitala. Cu cine petrece timpul designer-ul la Dubai? Cu cine petrece timpul Bianca…

- Vedeta mondena care, mai nou, a ieșit din bataia blitz-urilor din cauza bataii pe care, pare-se, a luat-o de la fostul sau iubit, Alex Bodi, se afla in Emiratele Arabe Unite, la buna sa prietena, Monica Gabor. Sunt ani de cand acesta a preferat sa iasa din lumea mondena și sa incerce sa faca ceva profesional,…

- Nici bine nu s-a desparțit de Alex Bodi, caci, Bianca Dragușanu a dat fuga in Dubai la buna sa prietena, Ramona Gabor! Și daca credeați ca doar divele s-au distrat pana de dimineața, va inșelați amarnic! Bodi e ”solo” de obligații și la propriu și la figurat! De ce spunem asta? Priviți cu atenție filmulețul…