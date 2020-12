Stiri pe aceeasi tema

- Cine-ar fi crezut? Dupa ce au iubit același barbat, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, au devenit cele mai bune prietene. Așadar, cele doua nu sunt nici pe departe rivale, ba din contra, se ajuta reciproc in orice situație! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau…

- Cengiz Siklaroglu este un celebru milionar și afacerist turc, care a facut furori printre divele de bani gata din Romania. Frumușelul a trecut prin patul și inima Ioanei Filimon, iar acum pare ca este din ce in ce mai apropiat de fosta soția a lui Alex Bodi, Bianca Dragușanu.

- Viața lui Alex Bodi s-a schimbat enorm de mult in ultimele doua zile. Cum a reacționat Bianca Dragușanu dupa ce a auzit vestea ca fostul soț a ajuns in spatele gratiilor? Aceasta sigur se aștepta ca tot coșmarul afaceristului sa se incheie. Reacției Biancai Dragușanu la auzul veștii ca Bodi ramane dupa…

- Nu a trecut foarte mult de la ultima separare a Biancai Dragușanu de Alex Bodi, dar iata ca cei doi sunt din nou desparțiti, iar afaceristul e deja intr-o relație cu Daria, tanara despre care s-a vorbit mult timp ca ar fi amanta sa! Noua cucerire a lui Alex Bodi, mesaj dur catre Bianca Dragușanu, dupa…

- Dupa cateva ore de silenzio stampa, Bianca Dragușanu revine in forța pe rețelele de socializare, unde a postat doua fotografii cu o domnișoara despre care spune ca este „prostituata de Londra”. In plus, in fotografiile postate se vede și o parte din brațele lui Alex Bodi, semn ca acesta ar avea o amanta.…

- Bianca Dragușanu a ajuns in Turcia, in brațele renumitului milionar turc Cengiz Siklaroglu, nimeni altul decat fostul iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera, scrie Cancan. Cei doi au inceput sa discute pe Instagram, iar lucrurile au evoluat extrem de repede. Așa se face ca, serile trecute,…