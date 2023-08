Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, pe lux și opulență provincială la nunta Mariei Constantin Bianca Dragușanu a fost mai ceva decat mireasa, la nunta artistei de muzica populara Maria Constantin. Și-a pus toate diamantele din seif, și-a scos din dulap cele mai opulente rochii și pe Gabi Badalau de braț și a captat, cum i-a fost și intenția, toate privirile. Nunta a avut loc aseara, in salonul de evenimente al familiei Badalau, și Bianca Dragușanu a simțit nevoia sa faca spectacol. De ceva timp a prins gustul aparițiilor publice la brațul lui Badalau junior, dupa ce au spus, mult timp, ca vor discreție și sa-și traiasca povestea de amor departe de ochii curioșilor. S-au razgandit intre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

