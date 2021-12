Stiri pe aceeasi tema

- Daria Radionova și Alex Bodi sunt din nou impreuna, asta dupa mai multe luni in care au stat desparțiți. Avem detalii exclusive din spatele impacarii celor doi. Cum au decis aceștia sa-și mai dea o șansa in iubire.

- E oficial! Daria Radionova și Alex Bodi formeaza din nou un cuplu! Se pare ca flacara dragostei s-a reaprins intre cei doi, deși rusoaica se logodise lunile trecute cu fostul ei partener de viața. Și pentru a pune capat tuturor zvonurilor aparute, focoasa blondina a postat o imagine cu afaceristul pe…

- Un nou scandal pare sa izbuncneasca in showbiz, iar asta reiese din mesajul șocant pe care Keed de la Chefi la cuțite l-a facut recent pe Instagram. Acesta a publicat o fotografie cu actorul George Burcea pe care a ținut sa precizeze RIP, dar și ca i-a parut bine. Fanii acestuia a cerut imediat explicații.

- Ce se intampla cu Daria Radionova? Fosta iubita a lui Alex Bodi are in continuare o viața amoroasa controversata. Ce se intampla cu tanara la scurt timp dupa ce a fost ceruta in casatorie? Daria Radionova a fost la un pas de casatorie. Ce se intampla cu ea acum? Alex Bodi s-a iubit cu multe […] The…

- Rapid a fost eliminata rușinos din Cupa Romaniei de Poli Timișoara, scor 0-2. Infrangerea nu le-a picat deloc bine fanilor giuleșteni, care ii acuza pe elevii lui Mihai Iosif ca nu au o atitudine demna de culorile clubului. Dupa meciul de la Timișoara, fanii Rapidului prin vocea liderului de galerie,…

- In utima vreme Alex Bodi are parte doar de ghinioane. Dupa divorțul cu scandal de Bianca Dragușanu, afaceristul iși anunța noua relație cu Daria Radionova. Numai ca nici in acest caz lucrurile nu au mers cum trebuie. In afara de asta problemele sle cu legea pare-se ca se adancesc. Dupa ce primea o sentința…

- Alex Bodi e invitat la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata in seara aceasta de la ora 22:45, la Kanal D, pentru a clarifica o serie de aspecte spinoase referitoare la acțiunile sale, aparute in spațiul public. Alexandru Nicolae Bodi, in varsta de 38 de ani, a intrat in atenția publicului…

- Fanii lui Mihai Bendeac s-au ingrijorat teribil. Cunoscutului actor i s-a facut rau pe platourile de filmare de la ‘iUmor’. Medicii au fost chemați sa intervina pentru a-l ajuta pe artist. Ce a pațit acesta? Mihai Bendeac i-a speriat pe fani: actorului i s-a facut rau pe platourile de filmare Mihai…