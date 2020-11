Stiri pe aceeasi tema

- „Produce mami bani de nu are timp sa ii numere”, a spus aceasta, cu referire la faptul ca planuiește sa se mute cu fiica ei și a lui Victor Slav in Dubai. Daca e sa ne luam dupa InstaStory-urile zilnice, o zi din viața Biancai Dragușanu arata cam așa: trezit, desene animate cu copilul, mic dejun acasa,…

- Bianca Dragușanu s-a intors de urgența in Romania, din Dubai, dupa ce a aflat ca procurorii DIICOT au facut percheziții acasa la fostul sau soț, Alex Bodi. Chiar cand a aterizat pe Aeroportul Otopeni, starleta a aflat ca Bodi a fost reținut pentru 24 de ore, urmand a fi dus in fața judecatorilor…

- Bianca Dragușanu se bucura de viața dupa desparțirea de Alex Bodi. Aceasta și-a schimbat perspectiva și-și acorda mai multa atenție, in timpul in care Bodi se afișeaza cu Daria Radionova in grupul select de pieteni din Capitala. Cu cine petrece timpul designer-ul la Dubai? Cu cine petrece timpul Bianca…

- Vedeta mondena care, mai nou, a ieșit din bataia blitz-urilor din cauza bataii pe care, pare-se, a luat-o de la fostul sau iubit, Alex Bodi, se afla in Emiratele Arabe Unite, la buna sa prietena, Monica Gabor. Sunt ani de cand acesta a preferat sa iasa din lumea mondena și sa incerce sa faca ceva profesional,…

- Bianca Dragușanu a avut o intalnire secreta in Dubai, la scurta vreme dupa ce a anunțat o noua desparțire a cuplului. Cu cine s-a vazut fosta asistenta de televiziune și ce pune la cale? Bianca Dragușanu, intalnire secreta in Dubai. Ce pune la cale vedeta? Bianca Dragușanu s-a desparțit din nou de Alex…

- Dupa ce a petrecut toata seara in compania lui Alex Bodi, asta dupa ce in ultimele zile au aparut zvnuri cum ca aceasta ar fi batut-o, in aceasta dimineața Bianca Dragușanu s-a urcat in primul avion și a parasit Romania!