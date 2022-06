Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ținut paginile ziarelor cu o presupusa sarcina, Bianca Dragușanu a clarificat lucrurile. Fosta asistenta Tv a infirmat zvonurile dar, in același timp, a menționat ca și daca ar fi așa, nu ar recunoaște.

- Un colonel rus in retragere, care a lucrat si in Statul Major al armatei ruse, a avut o interveție deosebit de critica la adresa strategiei Rusiei in Ucraina, la postul public de televiziune Rossiya-1. Colonelul Mihail Hodarenok a avertizat ca rușii sunt „sedați” cu propaganda, in vreme ce ucrainenii…

- Bianca Dragușanu are o comunitate uriașa pe rețelele de socializare. Ea ține legatura cu fanii in special pe Instagram. Vedeta le-a oferit detalii despre vizita ei din Dubai. Iubita lui Gabi Badalau a facut public motivul pentru care a parasit meleagurile de aceasta data. ,,Noi suntem tentați sa negociem,…

- Dupa scandalul cu Gabi Badalau, Bianca Dragușanu știe ca trebuie sa se relaxeze. Ei bine, dupa cum știm, prietenul la nevoie se cunoaște! Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” divei și au surprins-o la un restaurant de lux. Cine ii este alaturi blondinei in aceste momente.

- Stefanos Tsitsipas a fost invins de spectaculosul Carlos Alcaraz in sferturile turneului de categorie „ATP 500” de la Barcelona la finalul unui meci in care grecul a fost din nou acuzat de lipsa de fair-play și penalizat de arbitru pentru o noua pauza neanunțata de vestiar.​

- Nick Kyrgios (26 ani, 94 ATP) a fost protagonistul unui nou moment tensionat, de aceasta data la turneul ATP 250 de la Houston. Dupa scandalul de la Miami, australianul nu și-a putut stapanii nervii nici la turneul din Texas. In semifinala cu Opelka (24 ani, 18 ATP), pierduta in doua seturi de Kyrgios,…

- Gica Hagi a avut o ieșire nervoasa in fața unor copii, dupa meciul de ieri: „Pai ce facem? Caterinca?”, a spus marele fotbalist. Farul Constanța a invins-o pe FC Argeș, cu scorul de 2-0, insa Gheorghe Hagi a fost un pachet de nervi dupa meciul din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. S-a aflat […]…

- Traian Basescu, prima ieșire in public de la revenirea in Romania: „Nu a fost vorba nici de AVC, nici de infarct” Traian Basescu, prima ieșire in public de la revenirea in Romania: „Nu a fost vorba nici de AVC, nici de infarct” Fostul președinte Traian Basescu a dezmințit orice speculație privind starea…