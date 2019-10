Stiri pe aceeasi tema

- Condusa cu 3-2 de Karolina Pliskova, Bianca Andreescu a avut un dialog cu antrenorul sau, Sylvain Bruneau. Sfatuita de acesta sa nu-și forțeze genunchiul, sportiva canadiana i-a transmis ca nu vrea sa se opreasca, precizând ca ar fi renunțat daca în fața ei s-ar fi aflat Simona Halep, dar…

- Romanca de pe locul al 5-lea mondial a fost invinsa cu 7-5, 6-3 de deținatoarea trofeului, ucraineanca Elina Svitolina, care s-a calificat astfel in semifinale. Scriitorul, jurnalistul și comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu e de parere ca Svitolina a meritat sa caștige și spune care…

- Bianca Andreescu va juca pentru prima data la Turneul Campioanelor, iar partida de debut va fi una cu totul speciala. Luni, 28 octombrie, o va intalni pe Simona Halep, nu mai devreme de ora 14:00, ora Romaniei."Stiu ca nu va fi usor. Fiecare jucatoare din aceasta competitie este o adversara…

- Bianca Andreescu, jucatoarea canadiana de origine româna, a declarat ca partida cu Simona Halep din cadrul Grupei Violet a Turneului Campionilor va fi una interesanta și ca a admirat-o pe românca, chiar daca nu cele doua nu s-au mai întâlnit pâna acum. De asemenea, Karolina…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu a rabufnit dupa tradarile din PSD care au dus la caderea Guvernului Dancila.„Multe tradari in interiorul partidului. Noi pana acum eram PSD impotriva tuturor. Toate forțele din Romania s-au unit impotriva noastra, toate forțele vazute și nevazute.…

- Simona Halep (6 WTA, 27 de ani) a fost din nou implicata intr-un moment amuzant in fața camerelor de filmat, de aceasta data in cadrul unei foarte cunoscute emisiuni din SUA, „The Ellen Show”, scrie gsp.ro.Romanca a fost abordata la US Open de catre asistentul celebrei Ellen DeGeneres, care a…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (locul 15 WTA) o confrunta pe americanca Serena Williams (locul 8 WTA), in finala de la turneul de Grand Slem US Open. Sportiva a caștigat primul set.