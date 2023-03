Speciala zilei: În parc cu Jordanul. „Mami, dacă nu-mi cumperi…”

„Mami, dacă nu-mi cumperi Jordani…”, este o frază pe care o aud tot mai multe mămici de la copiii sau copilele lor, indiferent că aceștia... The post Speciala zilei: În parc cu Jordanul. „Mami, dacă nu-mi cumperi…” appeared first on Special Arad · ultimele… [citeste mai departe]