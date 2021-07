Bianca Andreescu nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu nu va participa la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo "din cauza tuturor provocarilor generate de pandemie".Ea spune ca spera sa reprezinte Canada la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. "Visez sa reprezint Canada la Jocurile Olimpice de…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu nu va participa la turneul de tenis al Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo "din cauza tuturor provocarilor generate de pandemie", dupa cum a anuntat pe contul sau de Instagram, informeaza AFP. "In adancul inimii mele stiu ca este…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a declarat luni ca spera sa fie in forma maxima la Jocurile Olimpice si va participa la conferintele de presa, dupa ce a a refuzat sa faca acest lucru la Roland Garros, invocand probleme de anxietate, potrivit news.ro. "Ma pregatesc incetul cu incetul…

- Serena Williams a abandonat, marti, in meciul din primul tur al turneului de la Wimbledon. Sportiva nici macar nu a participat la conferința de presa de la final. Serena a scris totuși un mesaj pe retelele de socializare in care a afirmat ca s-a retras cu inima franta de pe teren. „Cu inima franta a…

- Parcursul Serenei Williams la Wimbledon s-a oprit inca din primul tur. In meciul cu sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovich (100 WTA), la scorul de 3-3, americanca de 39 de ani, locul 8 WTA, a acuzat o accidentare și a fost nevoita sa abandoneze, noteaza Gazeta Sporturilor . La scorul de 3-2 pentru…

- Serena Williams a anunțat, duminica, în cadrul unei conferințe de presa ca nu va lua parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cu mai bine de o luna în urma, tenismena anunța ca nu va participa la Olimpiada daca nu va putea fi lânga fiica ei, Olympia, pe parcursul competiției. “Nu…

- O alta favorita de la Roland Garros a fost eliminata. Este vorba despre jucatoarea Karolina Pliskova care a fost invinsa de Sloane Stephens. Sportiva din Cehia a cedat in doua seturi. Scorul a fost 7-5, 6-1, dupa un meci care a durat o ora și 31 de minute. Din top 10 favorite, in acest moment se mai…

- Simona Halep a revenit vineri dupa-amiaza la București, dupa accidentarea musculara suferita la Roma. Sportiva din Romania este dezamagita ca s-a accidentat chiar in momentul in care se afla in varf de forma și și-a schimbat obiectivul. „Simo” iși dorește acum sa cucereasca o medalie la Jocurile Olimpice…