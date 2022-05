Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in prezent pe locul 111 in clasamentul mondial, Bianca Andreescu a reușit sa o elimine pe Danielle Collins, a șasea favorita de la WTA Madrid. Sportiva din Canada a cedat doar doua gameuri, victoria ei fiind una categorica: 6-1, 6-1. Bianca este in optimi la Caja Magica.

- Jucatoarea din Constanta a facut spectacol si s a impus categoric, in doua seturi. Simona Halep a disputat in aceasta seara partida din turul doi al turneului de la Madrid, intalnind o pe Paula Badosa, din Spania, a doua jucatoare a lumii.Aflata pe locul 21 in clasamentul mondial, jucatoarea din Constanta…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu a invins-o vineri pe americanca Alison Riske, 6-4, 3-6, 6-0, si a intrat in turul secund al 2 al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a invins-o pe Ekaterine Gorgodze (Georgia), cu 6-2, 6-4, marti, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Emma Raducanu (19 ani, 12 WTA) s-a calificat, joi seara, in „sferturile” turneului de la Stuttgart. Jucatoarea cu origini romanești a invins-o in trei seturi pe nemțoaica Tamara Korpatsch (26 de ani, 118 WTA), scor 6-0, 2-6, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora și 42 de minute. Dupa victoria…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu a fost eliminata de belarusa Arina Sabalenka, 6-1, 3-6, 6-2, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 611.210 euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a revenit in circuitul profesionist de tenis dupa o pauza de sapte luni, impunandu-se in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-3, in fata germancei Jule Niemeier, marti, in primul tur al turneului WTA de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de…

- Bianca Andreescu (21 de ani, 121 WTA) a bifat, marți, primul meci dupa o pauza de șase luni. Jucatoarea canadiana cu origini romanești a invins-o pe nemțoaica Jule Niemeier (22 de ani,108 WTA), in primul tur de la Stuttgart, scor 7-6(5), 6-3, dupa o ora și 45 de minute. Știre in curs de actualizare...…