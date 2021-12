Stiri pe aceeasi tema

- Cecil Hurt s-a stins din viața la varsta de 62 de ani dupa o lunga cariera in gazeta sportiva la The Tuscaloosa News.Ziaristul a fost premiat pentru realizarile sale jurnalistice și a caștigat un premiu Pulitzer. Tragicul eveniment a avut loc marți, 23 noiembrie 2021, la spitalul UAB din Birmingham.…

Sticla Arieșul Turda a caștigat astazi, scor 1-2, pe terenul celor de la Sanatatea Cluj, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XIII-a, din cadrul ligii a treia de fotbal. Meciul a inceput perfect...

- Ana Maria Pantaze a devenit cunoscuta odata cu participarea la „Romanii au talent”, sezonul 9, cand a și caștigat marele premiu de 120.000 de euro. Tanara croitoreasa cu o voce impresionanta a cucerit atunci publicul și pe jurați. In prezent, aceasta s-a schimbat total și a luat o decizie radicala cu…

- Belgianul Thierry Neuville a caștigat Raliul automobilistic al Spaniei, a 11-a etapa a Campionatului Mondial. Pilotul a obținut astfel a doua sa victorie din acest sezon. Neuville a fost cronometrat cu 2 ore 34 de minute 11 secunde și 8 zecimi la finalul celor 17 probe speciale.

Unirea Tritenii de Jos s-a impus astazi, scor 3-1, in fața celor de la Someșul II Dej, intr-un meci care a contat pentru etapa a VI-a, din cadrul ligii a patra. Meciul a inceput spectaculos, cu...

- Survivor Romania aduce multe schimbari in viața concurenților, unele bune, altele mai puțin bune. In timp ce unii au parte de multe provocari profesionale dupa experiența din Republica Dominicana, alții incearca sa revina la viața normala de zi cu zi. Probleme dupa Survivor Romania. Ce concurenta a…

- Furia este o emoție intensa pe care o simți atunci cand cineva ți-a greșit sau cand lucrurile nu ies așa cum ți-ai fi dorit. Se caracterizeaza de obicei prin sentimente de stres, frustrare și iritare. Toata lumea simte furie din cand in cand, este un raspuns perfect normal la situații frustrante sau…

- Juventus are un inceput catastrofal de sezon. Echipa lui Massimiliano Allegri a pierdut cu Napoli in etapa 3, scor 1-2. Cu un lot decimat de absențe, Juventus a mers la Napoli cu gandul la prima victorie din acest sezon. Aceasta se lasa in continuare așteptata, „Batrana Doamna” fiind invinsa și pe stadionul…