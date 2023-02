Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 10 a emisiunii America Express, concurenții au primit misiunea de-a gasi coșurile cu frunze de cactus (nopales) și ștergarele dedicate fiecarei echipe, printre ruinele unei cladiri. La un moment dat, Andreea Balan a trecut printr-o accidentare dureroasa.

- Competiția America Express nu este cu nimic mai prejos fața de Asia Express, ba dimpotriva. Pufeh a avut un moment in care a cedat fizic chiar din a doua zi a competiției. Infuencerului i s-a facut rau inainte sa porneasca la drum pentru una dintre probe.

- Potrivit proiectului de lege, elevii de clasa a XII-a vor sustine noi probe de competente in timpul anului scolar, deci nu in perioada sesiunii de examen de Bacalaureat.Cu alte cuvinte, elevii de la profilul Uman vor sustine o proba de „competențe de baza la Matematica”, iar elevii de la Real ar urma…

- Un reporter transmitea informații pentru jurnalul de știri atunci cand i s-a facut rau. Femeia a inceput sa repete cuvinte și ceea ce a urmat a fost total neașteptat. Camerele de filmat au surprins totul, in direct. Femeia oferea informații despre un subeict din jurnalul de știri atunci cand a inceput…

- Examenul de Bacalaureat va avea o noua structura, cu Matematica susținuta și de elevii de la uman, o proba noua de competențe „complementare” și alte doua examene scrise la limbi straine, toate de-a lungul clasei a XII-a. In sesiunea propriu-zisa de BAC raman trei probe scrise și romana-oral, potrivit…

- Postul de portar este unul dintre cel mai bine acoperit la FCU Craiova. Devenit indisponibil pentru ultimele trei partide din 2022 din cauza unei rupturi musculare, Robert Popa (19 ani) a inceput pregatirile decis sa redevina titular și sa-l scoata dintre buturi pe Ionuț Gurau (23 de ani). Gurau a debutat…

- Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a vorbit despre proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala – care prevede ca inregistrarile efectuate de Serviciul Roman de Informații (SRI) sa poata fi folosite ca mijloace de proba in procesul penal, inclusiv in cazul infracțiunilor de corupție.…

- Tensiunile, dar și emoțiile se simt in platoul de la Chefi la cuțite, in semifinala sezonului 10, 30 noiembrie. Oxy a fost la un pas de accidentare in timpul probei, asta dupa ce concurenta a alunecat. Colegii sai din platou s-au speriat atunci cand au vazut ca Oxy era sa se accidenteze destul de grav.